V Julijskih predalpah sta se izgubila mlada pohodnika

Gorski reševalci in reševalci finančne policije ter reševalni helikopter so pozno sinoči posredovali v Julijskih predalpah, kjer sta se na poti med krajem Portis in zavetiščem Bellina v dolini Lavaruzza izgubila pohodnik in pohodnica iz Vidma, stara okrog 30 let, ki sta zašla s poti. Na pomoč sta poklicala malo po 19.30.

Reševalni helikopter je preletel območje, toda ju reševalna ekipa zaradi bližajočega se večernega mraka, oblakov in megle ni uspela opaziti. Gorski reševalci so se zato spustili s helikopterja na teren in ju pričeli iskati, na kraj so peš prispeli tudi reševalci finančne policije. Naposled so ju našli in nepoškodovana pospremili v dolino. Posredovanje se je zaključilo ob 1. uri po polnoči.