Dežele s posebnim statutom so lahko za zgled ostalim

Pri deželah s posebnim statutom dobiti zglede in jih potem posredovati predvsem deželam z navadnim statutom. Furlanija - Julijska krajina je lahko pri tem tak zgled. To je cilj dvodomnega odbora italijanskega parlamenta za deželna vprašanja, ki se je danes mudil v FJK, točneje v Trstu, kjer se je v prostorih prefekture sestal z najvišjimi predstavniki dežele, občine Trst, Trgovinske zbornice Julijske krajine ter drugih združenj in sindikatov. FJK je bila 19. oz. predzadnja dežela (zadnja na seznamu je Ligurija), ki jo je dvodomni odbor obiskal v okviru poizvedovanja o nudenju osnovne ravni storitev, ki jo predvideva t. i. diferencirana avtonomija.

Predsednik odbora, senator stranke Naprej, Italija Francesco Silvestro, je prepričan, da je FJK dežela, ki je sposobna občanom nuditi storitve, pri čemer je med drugim omenil tudi prevoze. Odbor je po njegovih besedah tudi v ostalih deželah s posebnim statutom iskal primere oz. zglede, ki bi jih potem posredovali deželam z navadnim statutom. S tem v zvezi je za Silvestra pomembno, da vse dežele oz. kategorije posredujejo pisni dokument, ki ga potem odbor objavi na spletni strani parlamenta. To zato, da se skuša razumeti, katere prednosti določene storitve prinašajo neki deželi in poskusiti, da se teh storitev poslužujejo tudi dežele, ki na danem področju bolj nazadujejo, meni senator.

Na srečanju so se dotaknili tudi vprašanja pokrajin. V parlamentu je v teku obravnava predloga ustavnega zakona, na podlagi katerega bi v FJK s spremembo statuta obnovili pokrajine, ki so jih pred leti, za časa levosredinske deželne vlade Debore Serracchiani, ravno tako z ustavnim zakonom odpravili. Predsednik deželne vlade Fedriga je napovedal zahtevo, naj se spremembe sprejmejo in izvajajo.

Tudi senator Silvestro se je zavzel za zaključek postopka sprejemanja ustavnega zakona, ki je zdaj v senatu. Potrebno je dati ljudem spet možnost, da se izrazijo na volitvah, kar bi jih lahko tudi spet privabilo na volišča, meni Silvestro.