Deželne ceste terjale dve življenji

Deželne ceste so včeraj terjale dve življenji. Prva smrtna nesreča se je pripetila v dopoldanskih urah v Fojdi. Voznik avtomobila je v Ul. Ronchis izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste ter silovito trčil v drevo. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga na kraju oživljali, vendar zanj žal ni bilo več pomoči in je podlegel hudim poškodbam. Na kraju so bili tudi gasilci in varnostni organi.

Včeraj zvečer ob 22.30 se je na območju občine Azzano Decimo na Pordenonskem v naselju Cesena smrtno ponesrečil 31-letni motorist. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so na kraj prihiteli z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom iz Pordenona, priletel je tudi reševalni helikopter. Ves trud zdravstvenega osebja, da bi mu rešilo življenje, pa je bil žal zaman, motorist je umrl na kraju nesreče.