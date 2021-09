Premier Mario Draghi je na današnji tiskovni konferenci med drugim sporočil, da bo do konca septembra cepljenih 80 odstotkov prebivalstva. Ostro je obsodil nasilje t.i. »no vax«, ki ga je označil kot podlo in odvratno. Dejal je tudi, da v razredih zaščitne maske ne bodo obvezne, če bodo vsi precepljeni. Obvezno covidno potrdilo namerava italijanska vlada razširiti še na druga področja, morda tudi na delovna mesta. V daljšem roku pa ni izključeno, da bodo uvedli obvezno cepljenje in da bodo dodali prvim dvem odmerkom cepiva še tretjega.