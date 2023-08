Do umiritve vremena še nekaj dni, konec tedna sončen

Do popolne umiritve vremena je potrebnih še nekaj dni. Danes in jutri bo še občasno nestanovitno in bolj spremenljivo, v četrtek pa bo že več jasnine. Ciklonsko območje nad severnim Sredozemljem in večjim delom osrednje Evrope se počasi polni, občutneje pa bo oslabelo od petka, ko se bo spet okrepil anticiklon, ki nam bo spet zagotovil več sonca in nekoliko višje temperature. Konec tedna bo sončen in prijetno topel, brez večje vročine, stanovitno vreme pa se bo po vsej verjetnosti zavleklo še v začetek prihodnjega tedna.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo jutri po vsej verjetnosti manj pogoste.

V četrtek bo povečini precej jasno, občasno bo lahko še nastala kakšne krajevna ploha ali nevihta.

Od petka do nedelje bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 27 stopinj Celzija, noči bodo prijetno sveže.

Podobno vreme se bo, kot kaže, nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek. Na nekaj več občasne nestanovitnosti kaže od srede.