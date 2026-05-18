Do vključno srede občasne krajevne plohe, nato bo sončno in toplo

Nad Sredozemljem se krepi anticiklon, jutri in še deloma v sredo pa bo ob višinski dolini, ki bo vplivala zlasti na vreme onstran Alp, proti nam občasno pronical nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Danes popoldne bo zlasti v gorskem svetu spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne krajevne plohe. Drugod bo delno jasno in povečini suho.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše tudi v nižinah in ob morju. Nekoliko topleje bo.

V sredo bo ob delni jasnini občasno lahko še spremenljivo oblačno, ponekod bodo lahko še nastale posamezne krajevne plohe, ki pa bodo, kot kaže, manj pogoste kot v torek. Še nekoliko topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem lahko dosegle okrog 25 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju.

Od četrtka se bo utrdil anticiklon, ki bo zagotavljal večjo stanovitnost. Več dni, predvidoma vsaj do nedelje, bo prevladovalo sončno vreme. Nekaj občasne nestanovitnosti bo lahko v popoldanskih urah v gorah. Iz dneva v dan bo še nekoliko topleje. V nedeljo bodo najvišje dnevne temperature na Goriškem okrog 27 ali 28 stopinj Celzija, mestoma se bo živo srebro lahko približalo 30 stopinjam Celzija. Ob morju bodo najvišje dnevne temperature okrog 25 stopinj Celzija ali rahlo višje.