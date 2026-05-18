Nova Gorica bo gostila letošnje Bogatajeve dneve zaščite in reševanja

Med četrtkom in soboto bo Nova Gorica gostila letošnje Bogatajeve dneve zaščite in reševanja. Na največji prireditvi sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se bodo obiskovalci spoznavali z opremo in delom sil za zaščito in reševanje. Poseben poudarek bodo tudi tokrat namenili najmlajšim, za katere pripravljajo poseben program.

V Novi Gorici v treh dneh, kolikor bodo potekali Bogatajevi dnevi, pričakujejo preko 10.000 obiskovalcev, je na današnji novinarski konferenci povedal generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.

Za javnost bodo še posebej zanimive dinamične predstavitve različnih reševalnih sestavov, kot so reševanje jadralnega padalca z drevesa, tehnično reševanje iz avtomobila po prometni nesreči, reševanje ponesrečencev ter reševanje z višin, zajemanje vode s helikopterjem in iskanje pogrešanih z reševalnimi psi. Nad Novo Gorico bodo v času Bogatajevih dnevov krožila tudi namenska letala za gašenje požarov Air Tractor.

Organizatorji pričakujejo, da bo v četrtek in petek prireditev obiskalo preko 2000 otrok in mladine iz 40 vrtcev in šol na Severnem Primorskem. V Novi Gorici si bodo ogledali poučne vsebine, spoznavali nevarnosti naraslih voda, se preizkušali v gašenju z gasilnim aparatom ter si ogledali opremo različnih reševalnih sestavov.

Na prireditvi bodo sodelovali tudi proizvajalci in ponudniki reševalne in gasilske opreme. Skupno se bo predstavilo 65 razstavljavcev, je povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Samo Kosmač.

Prireditev bo potekala na treh prizoriščih, na travniku pred mestno hišo, parkirišču ob novogoriškem sodišču in delno tudi na nogometnem stadionu. Tam namreč pripravljajo četrtkovo tekmovanje v Teku 112, kjer se bodo pomerili poklicni in profesionalni pripadniki sil za zaščito in reševanje, ter mednarodno gasilsko tekmovanje v soboto.

Bogatajeve dneve, ki potekajo vsako drugo leto, saj so organizacijsko velik zalogaj, bodo v Novi Gorici gostili že drugič - prvič so kot Dnevi zaščite in reševanja tu potekali leta 2007.