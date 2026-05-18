Še en sestanek ni razgnal oblakov nad podjetjem StarTech

Nov sestanek v režiji italijanskega ministrstva za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo o položaju podjetja StarTech, ki v Žavljah pri Trstu zaposluje 320 ljudi, ni prinesel konkretnejših novosti v zvezi s skrb vzbujajočim položajem, ki je med drugim privedel do dvotedenske zamude pri izplačilu aprilskih plač. »Čeprav pozitivno sprejemamo napoved podjetja, da bodo majske plače redno izplačane, ocenjujemo, da je temeljnega pomena, da čim prej ponudi zagotovila v zvezi z industrijskim načrtom in natančno predstavi vlagatelje, ki ga podpirajo,« sta v skupnem sporočilu za medije po sestanku izjavila člana deželne vlade FJK Sergio Emidio Bini (pristojen za proizvodne dejavnosti) in Alessia Rosolen (za delo). Bolj neposredni so bili sindikati: »Današnje srečanje z industrijskega vidika ni prineslo otipljivih novosti.« Po besedah generalnega sekretarja sindikata Uilm za Trst in Gorico Antonia Rodaja je izvršni direktor Novica Mrdović - Vianello ponovil, da se premika na več frontah, da bi privabil nove industrijske partnerje in finančne vlagatelje. Njihovih imen pa zaenkrat ni bilo slišati.

Spomnimo, da sta glavna partnerja že decembra preklicala sodelovanje, novost pa je prišla na dan šele konec aprila, ko zaposleni niso prejeli mesečne plače. Ta je bila izplačana šele prejšnji teden. Nov sestanek bo na sporedu 3. junija.