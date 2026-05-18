Senjam beneške piesmi ohranja tradicijo in gleda v prihodnost

Zadnji konec tedna je na Lesah potekal v znamenju glasbe in slovenskih narečij iz videmske pokrajine. Kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič je namreč že šestintridesetič priredilo festival Senjam beneške piesmi (SBP), ki je tudi letos potrdil svojo sposobnost, da povezuje ljudi ne samo iz Nadiških in Terskih dolin, temveč tudi širše iz Furlanije - Julijske krajine in iz sosednjega Posočja oziroma Brd, da zna ohranjati tradicijo, pa tudi gledati v prihodnost.

Letos so na Sejmu beneške piesmi predstavili osemnajst novih skladb najrazličnejših žanrov - od klasičnega, elektronskega in progresivnega rocka do metal glasbe, swinga in bolj melodičnih balad, publiko pa je najbolj navdušila pesem Pingulauka, ki jo je izvedla skupina FRISwings in za katero so besedilo in glasbo napisali Sara Simoncig ter Gushi & Raffunk. Svoj uspeh je ta skladba dopolnila še s posebno nagrado Aldo Klodič, ki jo namenjajo pesmim, ki so z vsebinskega in jezikovnega vidika (kar zadeva izbiro besed) najbolj povezane z beneškim prostorom in njegovo kulturno dediščino.

Na drugo mesto se je uvrstila melodična pesem Pogled malo cja, ki jo je napisala Stefania Rucli, izvedla pa skupina Roža je roža je roža. Tretje mesto je osvojila skupina Pokriva nočiva s pesmijo Je saldu trošt (naj spomnimo, da je ta bend leta 2022 slavil na SBP, pred dvema letoma pa je bil drugi).

Podelili so tudi posebno nagrado za glasbo, ki sta si jo že drugič zapored zagotovila Raffaele Scognamiglio in Maria Fernanda Pardini (duo Gushi), avtorja pesmi Poznavanje sarca. Nagrada za najboljše besedilo pa je tokrat pripadla Claudii Salamant, eni od širše poznanih sodobnih beneških pesnic, ki je tokrat prispevala pesem Brez konca. Na odru jo je izvedla skupina The Maff, s katero je ta avtorica sodelovala že na več izvedbah SBP.

Tridnevna prireditev se je v petek sicer začela s poklonom več kot polstoletni zgodovini Sejma beneške piesmi. Glavno besedo so imeli mladi. Vokalna skupina dvojezične nižje srednje šole Pavla Petričiča pod vodstvom prof. Iris Risegari in učenci Glasbene matice pod vodstvom njenega ravnatelja Manuela Fighelija so predstavili dvanajst nepozabnih pesmi iz obdobja med letoma 1975 in 1985.