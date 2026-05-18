Poslovil se je Gianclaudio Bressa

V 71. letu starosti se je danes v Firencah nepričakovano poslovil italijanski politik Gianclaudio Bressa, ki je bil v več levosredinskih vladah (Amato, D'Alema, Renzi, Gentiloni) državni sekretar, pristojen za deželne zadeve in dežele s posebnim statutom, zaradi česar se je ukvarjal tudi z vprašanjem jezikovnih manjšin in njihovih pravic. Bil je državni sekretar tudi v času sprejemanja t. i. zaščitnega zakona, med parlamentarno razpravo o tem je zastopal vlado. Med letoma 1990 in 1993 je bil župan Belluna, bil pa je tudi parlamentarec – na listah Oljke, kasneje pa Demokratske stranke, je bil izvoljen tako v poslansko zbornico kot v senat.

Ob njegovi smrti so se z izrazi sožalja svojcem oglasili razni predstavniki leve sredine, med temi senatorka Tatjana Rojc (DS), ki je Bressovo slovo označila za bolečo izgubo. »Bil je človek znanja in kulture. S svojimi iskrenimi in natančnimi političnimi analizami je bil zame učitelj v pravem pomenu besede: spremljal me je pri mojih prvih korakih v senatu, tudi pri vprašanjih, povezanih s Slovenci v Italiji, s katerimi je bil Bressa velik prijatelj,« je sporočila senatorka. Prav tako se je nanj spomnila poslanka DS Debora Serracchiani, ki je izpostavila, da je bil pokojni politik več let prava referenčna točka za področje dežel s posebnimi statuti, lokalne samouprave in deželnih zadev. Med mnogimi so se nanj spomnili še v svetniški skupini Demokratske stranke v deželnem svetu FJK.