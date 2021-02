Dolgotrajna abstinenca vzbuja potovalne skomine

Podobno kot za številne panoge je preteklo leto za »črno« obveljalo tudi za letalski promet. Če je v italijanskem letalskem sistemu leta 2019 potovalo 193 milijonov potnikov, je v letu 2020 to število padlo na 53 milijonov, kar znaša za 72 % manj prometa. Vzrok za vrtoglavi padec potovanj je kajpak koronavirusna epidemija in posledično omejeno gibanje med državami.

Po podatkih združenja italijanskih upraviteljev letališč Assaeroporti so v tej luči bile najbolj oškodovane letalske povezave z destinacijami izven Evropske unije, ki so zabeležile dobrih 80 % upada, na evropski ravni je padec rahlo nižji (-77,5 %), medtem ko je bilo notranjih letov za dobrih 60 % manj. V skladu s tem se je delež notranjih potovanj, ki je leta 2019 znašal zgolj tretjino vseh letov, lani zvišal na 50 %.

Promet na ronškem letališču seveda ni imun na opisane trende in tudi glavno deželno letališče je leto sklenilo s podobno statistiko: splošen upad potnikov je 73-odstoten, v podobni meri pa se je zmanjšal tudi pretovor blaga (-72,5 %). Največji upad, celo rahlo večji kot na državni ravni oz. skoraj 84 %, so doživele mednarodne povezave. Nasploh je letenje iz Ronk zreducirano na minimum, saj trenutno delujeta samo povezavi z Rimom in Trapanijem, s slednjim le dvakrat tedensko.

Veča se želja po potovanjih

Z vzletne steze ljubljanskega letališča je v nedeljo odfrčal prvi letošnji čarterski, destinacija: Tenerife. Kakih 180 potnikov si je tako privoščilo oddih na največjem med Kanarskimi otoki, vrnili se bodo v soboto. Medtem ko pristojne oblasti za potovanja v tujino še vedno priporočajo previdnost, je iz slovenskih turističnih agencij slišati, da se povpraševanje po potovanjih počasi, a vztrajno krepi: prosta mesta za omenjeni čarterski let so pošla v nekaj dneh. Agencije beležijo veliko zanimanja za toplejše destinacije.