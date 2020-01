Doma je hranil 11 kilogramov konoplje

Postojnski policisti so v torek v sodelovanju s policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana med hišno preiskavo pri 27-letnemu Planinčanu našli in zasegli enajst kilogramov konoplje ter približno 11.000 evrov, poročajo Primorske novice. Na njegovem domu so našli deset večjih zabojev, v katerih so bili posušeni deli konoplje. Koprski kriminalistični tehnik je na kraju opravil preliminarno testiranje in tehtanje najdenih in zaseženih vzorcev. Potrdil je, da gre za nekaj več kot enajst kilogramov prepovedane droge konoplja. Med preiskavo so našli tudi predmete, ki so namenjene za opremo prostora za hidroponično gojenje konoplje in nekaj več kot 11.000 evrov.

Moškemu so policisti odvzeli prostost. V sredo so ga s kazensko ovadbo prepeljali k preiskovalnemu sodniku Kopru, ki je zanj odredil pripor.