Domačin iz reke Soče na Bovškem rešil utapljajočega se ribiča

V reki Soči blizu slapa Boka je v soboto občan opazil moškega, ki se je utapljal, in mu priskočil na pomoč. Moškega je potegnil na brežino, zatem pa na pomoč poklical policijo in reševalce. Kot so ugotovili, je 62-letni državljan Madžarske na reki v neposredni bližini slapa Boka lovil ribe, pri tem mu je spodrsnilo in ga je odnesel tok.

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, je ribiča tok reke odnesel približno sto metrov dalje po strugi, voda pa mu je napolnila ribiške škornje, zaradi česar se je začel utapljati.

Iz vode ga je rešil občan, sicer zaposlen v enem od bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi športi in drugimi tovrstnimi aktivnostmi na reki Soči. Kasneje pa so ga na kraju oskrbeli reševalci iz Zdravstvenega doma Tolmin. V dogodku ni bil poškodovan in je bil po nudeni oskrbi odpuščen v domačo nego.