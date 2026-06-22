Arso bo v drugi polovici tedna verjetno zaostril vremenska opozorila

Kot kažejo najnovejši modelski izračuni, konca vročinskega vala še ni na vidiku. Ker je v ozračju precej vlage, je že v teh dneh toplotna obremenitev velika. Hkrati pa vlažno in pregreto ozračje ustvarja ugodne pogoje za nastanek neviht. Danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne, je zapisal Arso na družbenih omrežjih.

Od četrtka do nedelje pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak. To pomeni, da bodo jutra lahko za spoznanje bolj sveža, popoldnevi pa vse bolj vroči, so še zapisali.

V drugi polovici tedna bo tako najvišja dnevna temperatura na Primorskem presegala 35 °C, pa tudi v notranjosti ne bo bistveno manj vroče. Stopnjo vremenskih opozoril bomo po pričakovanju morali zaostrovati, opozarjajo na Arsu.