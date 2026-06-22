Vročinski val se bo zavlekel v julij

Vročinski val, kot kaže, ne bo ravno kratkotrajen. Po zdajšnjih izračunih bo obsežen in soliden greben vročega subtropskega zraka še dalj časa vztrajal nad večjim delom Evrope. Vročinski val bi se po zdajšnjih izračunih lahko zavlekel vsaj dober teden v julij.

Dotlej bo prevladovalo sončno in zelo vroče vreme z morebitno občasno popoldansko ali večerno nestanovitnostjo, ki bo občasno povzročala krajevne nevihte zlasti v gorah, mestoma pa lahko tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo vseskozi občutno presegale 30 stopinj Celzija, tople bodo tudi noči.

Glede na lokalno razporeditev vetrov in na morebitno občasno pronicanje nekoliko bolj vlažnega in rahlo manj vročega zraka bomo od časa do časa lahko beležili kakšno stopinjo Celzija manj (še vedno pa več kot 30 stopinj Celzija) in v najboljšem primeru nekaj več nestanovitnosti, na Tržaškem in na Goriškem pa zlasti ob morebitni prehodni burji kakšno stopinjo Celzija več. Še dodatno se bo segrelo tudi morje. Povečala se bo med drugim tudi zračna onesnaženost in bo ozon v zraku pogosto presegal dovoljene meje.

»Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« med drugim piše v oranžnem opozorilu, ki ga je Arso objavil vsaj do vključno petka.

Temperaturnih rekordov v celotnem obdobju po zdajšnjih pričakovanjih predvidoma ne bo, vročina pa bo vseskozi velika in vsaj mestoma obremenilna.

Omembe vrednih poslabšanj ali občutnejših sprememb razen morebitnih občasnih popoldanskih ali večernih krajevnih neviht ali v najboljšem primeru morebitne krajevne nestanovitnosti po zdajšnjih izračunih v kratkem ni pričakovati. Vremenske fronte se bodo zaenkrat premikale onstran subtropskega grebena daleč od nas po skrajnem evropskem severu.