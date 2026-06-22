»Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal toliko časa, junija še nismo beležili«

Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od štiri do pet stopinj višje od dolgoletnega povprečja. Še bolj izjemno je vremensko dogajanje drugod. »Tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal tako dolgo časa in na tako velikem območju, junija še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi,« je za STA dejal klimatolog Gregor Vertačnik.

Razlogi za trenutno vremensko dogajanje po Evropi so trije. Prvi je stalno naraščanje povprečne temperature zaradi globalnega segrevanja. »Zato imamo v podobni vremenski situaciji zdaj tudi za tri ali štiri stopinje višje temperature v večjem delu Evrope, kot smo jih imeli nekoč,« je za STA pojasnil klimatolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Gregor Vertačnik.

Drugi razlog je nenavadna vremenska situacija z dolgotrajnim anticiklonom in zelo toplim zrakom tudi v višinah nad večjim delom Evrope. Tretji razlog pa so suha tla. »Zlasti v predelih Srednje, še bolj pa Zahodne Evrope je bila v zadnjih tednih izrazita meteorološka suša. Suha tla se bolj segrejejo v poletnem sončnem vremenu in zaradi tega imajo zlasti v Franciji tako izjemno visoke temperature,« je pojasnil Vertačnik.

Huda vročina s temperaturami, ki bodo blizu ali pa celo nad dosedanjimi junijskimi rekordi, se zaenkrat razteza preko Španije in Francije in sega tudi v dele Nemčije, Beneluksa, Švico in del Italije. V prihodnjih dneh se bo ta izjemna vročina razširila vsaj začasno tudi nad Britansko otočje, potem pa počasi proti vzhodu, preko Srednje Evrope in v začetku naslednjega tedna predvidoma tudi v Vzhodno Evropo.

Pričakujemo lahko izredno visoke temperature, kar pomeni, da bo ta vročinski val zajel večino Evrope, kar je po besedah Vertačnika redko. »Celo julija in avgusta so tako obsežni vročinski valovi redki,« je dejal.

Marsikje bo tri ali štiri dni zapored izjemno vroče, približno na meji temperaturnih rekordov. To bo zdaj na začetku veljalo zlasti za zahodni del Francije, kjer je že v nedeljo temperatura v številnih krajih presegla 40, ponekod celo okrog 42 stopinj, danes in v naslednjih dveh dneh pa bo še nekoliko topleje. Najvišji odkloni od dolgoletnih povprečij bi lahko ponekod v Franciji celo presegli 15 stopinj, je opozoril.

Medtem je prvi letošnji vročinski val zajel tudi Slovenijo, kjer od minulega četrtka ali petka naprej v mnogih nižinskih krajih beležimo temperature, ki so nad pragom za vročinski val. V posameznih dneh se sicer pojavljajo popoldanske nevihte, ki ponekod znižajo dnevno povprečno temperaturo pod vrednost za vročinski val, so pa kljub temu najvišje temperature zelo visoke za konec junija, je povzel Vertačnik. Vročina se bo v drugi polovici tedna povsod po državi stopnjevala.