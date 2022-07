Domnevnim morilcem Giulia Regenija ne bodo sodili v Italiji

Italijansko vrhovno sodišče se je odločilo za ustavitev sojenja proti štirim pripadnikom egiptovskih tajnih služb, ki naj bi leta 2016 v Kairu mučili in ubili italijanskega raziskovalca Giulia Regenija. Upanje, da se bo štirim domnevnim morilcem Regenija sodilo v Italiji, je vse manjše. Da je treba proces ustaviti, je sicer že odločilo italijansko višje sodišče, vrhovno je odločitev le potrdilo. Na odločitev sta se odzvala Regenijeva starša Paola in Claudio Regeni, ki sta dejala, da je to »hud sodni udarec za vse Italijane«. Starša pokojnika prav tako ne izključujeta možnosti priziva na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki bi tako enkrat za vselej odločilo, ali je treba štirim pripadnikom egiptovskih tajnih služb soditi v Italiji.

