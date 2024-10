Finančni policisti iz Palmanove so ustavili tovornjak, ki je prispel iz Romunije. Na njem so odkrili večji tovor motornega olja, namenjen podjetju v Kampaniji. V preiskavi, ki jo je vodilo državno tožilstvo, so ugotovili, da gre za tovor, ki so ga pretihotapili v Italijo, ne da bi poravnali davčnih pristojbin. Ovadili so dve osebi in tovor zasegli. Motorno olje, 1000 litrov, so finančni policisti predali civilni zaščiti iz FJK za uporabo pri svojih dejavnostih.