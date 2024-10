Od jutri do nedelje spet v ospredju mladi evropski košarkarski talenti

V dvorani občinskega sveta na Velikem trgu v Trstu so danes zjutraj uradno predstavili letošnjo izvedbo mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. Organizator odmevnega športnega dogodka je AŠZ Jadran, ki bo že tretje leto zapored gostilo nekaj izmed najkakovostnejših evropskih ekip starostne skupine U16. Naslov prvakov branijo košarkarji španskega velikana Real Madrida, ki so osvojili obe dosedanji izvedbi turnirja.

Mlade »blancose« bodo letos izzvali nemški Bayern München, italijanski ekipi Armani Olimpia Milano in Orange1 Bassano, ljubljanska Cedevita Olimpija, novinca Ratgeber Akademia z Madžarske in Bahcesehir iz Turčije ter domača selekcija Jadran Stars. Slednjo bo vodil Jadranov trener Rok Heiligstein, z Jadranovimi košarkarji pa bodo na tem turnirju zaigrali tudi trije igralci ljubljanskega Slovana.

Športna dvorana Aldo Cova na Opčinah bo od jutri do sobote gostila 12 tekem skupinskega dela ter nedeljski tekmi za 7. in 5. mesto (ob 9.00 in ob 11.00), medtem ko bosta tekma za 3. mesto in finale potekala v športni dvorani PalaTrieste v Ul. Flavia. Dvoboj za bron bo ob 10.00, dvoboj za zlato pa ob 12.00. Celoten spored in postave vseh ekip na tej povezavi.

Današnja tiskovna predstavitev turnirja je, kot že omenjeno, potekala v dvorani občinskega sveta v Trstu, kjer se slovenska beseda ne pojavlja prav tako pogosto. V imenu Občine Trst je prisotne pozdravila odbornica za infrastrukturna dela, javne naložbe in šport Elisa Lodi, glavno besedo pa sta za njo imela predsednica AŠZ Jadran Alma Žnidarčič in Jadranov športni vodja ter glavni pobudnik tega turnirja Boris Vitez. Pozdrave športne krovne organizacije ZSŠDI je prinesel tajnik Evgen Ban, ki je tiskovno konferenco tudi vodil, za SKGZ pa je nekaj misli izpostavil deželni tajnik Livio Semolič. V imenu glavnega pokrovitelja podjetja Zudek je spregovoril Jakob Terčon, za ZKB Trst Gorica pa predsednik Adriano Kovačič.