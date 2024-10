Parki v mestu v boljšem stanju kot v okolici

Oktober je z januarjem mesec, ko se tržaška občina najbolj posveča obrezovanju dreves v mestnih parkih. Tudi v parku v Ulici Orlandini na Pončani, kjer je pred kratkim poskrbela za splošno obrezovanje in čiščenje zelenja ter splošno snago. Park je v zgornjem delu na prvi pogled v boljšem stanju kot pred leti, čeprav bi ga v primerjavi z mestnimi parki v središču mesta morda označili kor zanemarjenega, pomazanega, revnejšega. Zasluga za učinkovito obrezovanje gre nedvomno občini in podjetju, ki je zato poklicano. Za razbitine in pomazane površine pa?

Kot omenjeno, je bil park v Ulici Orlandini že samo pred enim letom v veliko slabšem stanju. Več je bilo nesnage, klopi so bile povečini razbite. Med zaraščenim grmovjem so gnezdile podgane - zdaj si vendarle poiščejo bolj skrit kotiček -, fontana je bila zapuščena in stopnišča dotrajana. Na zgornji terasi pod vhodom je zdaj opaziti razkošno glicinijo. Ovijalka ima zavidljivo debelo deblo in je odlično vzdržana, a je položena na cementno stebrišče, ki je skoraj povsod popisano in pomazano. Ograja, ki zavaruje pot do druge terase s fontano, ni povsem cela, popolnoma razdejana pa je tista, ki vodi v spodnji del parka. Sprehajanje je tam nevarno, zlasti za otroke, saj je ograja ob robu tlakovane poti, pod katero je precej zanemarjena površina. Med libijskimi cedri je ena sama klop ob edinem svetilu, vse naokrog pa je polno iztrebkov in ostankov nočnega razgrajanja. Klopi je sicer v parku bolj malo. Nasproti fontane je že dolgo let razbita klop, podprta s kamnom. Druge klopi je občina enostavno odstranila.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.