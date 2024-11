Donald Trump napovedal zlato dobo za ZDA

Republikanec Donald Trump bo novi predsednik Združenih držav Amerike in se v Belo hišo vrača po štirih letih predsedovanja demokrata Joeja Bidna. Podpredsednik bo J.D. Vance. Rezultati so postali uradni pred nedavnim, ko je presegel prag zahtevanih 270 elektorskih glasov. Štetje se vsekakor nadaljuje.

Trumpova zmaga proti zdajšnji podpredsednici in demokratski kandidatki Kamali Harris je bila očitna, kljub temu da so volilne ankete napovedovale izenačen dvoboj, medtem ko so bile stavnice bistveno bolj prepričane v Trumpovo zmago. O konkretnem zasuku v desno ameriških volivcev priča tudi uspeh republikancev v senatu.

Donald Trump se je s soprogo Melanio, ostalimi člani družine in bodočim podpredsednikom ob 8.25 po srednjeevropskem času pojavil na odru dvorane hotela v Palm Beachu, ki je bilo prizorišče njegovega praznovanja, in prvič spregovoril kot (bodoči) 47. predsednik ZDA, čeprav tega rezultati še niso potrjevzli. »V ranjeni državi bomo rešili dosti težav, med katerimi mejo. Dosegli smo veliko politično zmago, takšno, kakršne ta država ni še videla,« je dejal Trump, ki se je zahvalil volivcem, Američanom obljubil, da se bo boril za njihove družine, za njihovo prihodnost in varno državo ter napovedal zlato dobo za ZDA. Zahvalil se je tudi soprogi Melanii in med nagovorom izpostavil, da je prodaja njene knjige zelo uspešna, preden je mikrofon prepustil J.D. Vanceu, ki je obljubil gospodarski preporod. Trump je nato spet prevzel besedo in vnovično med prioritetami agende napovedal predvsem boj proti nezakonitim migrantom, željo, da bi se ameriška podjetja vrnila v ZDA. Poklonil se je tudi milijarderju Elonu Musku, ki ga je označil za »vzhajajočo zvezdo«.

Gotov uspeh Donalda Trumpa je bilo mogoče razglasiti že nekaj pred 7. uro zjutraj po srednjeevropskem času. Republikanski kandidat je tedaj že vodil z 247 elektorskimi glasovi proti 214, ki jih je do tedaj osvojila Kamala Harris, ko pa je za volilno zmago potrebnih 270 elektorskih glasov. Uspeh pa je dokončno zapečatila zmaga v t. i. nihajoči zvezni državi Pensilvanija. Harris je že takrat odpovedala praznovanje v Washingtonu v primeru morebitne zmage, medtem ko so se v hotelu v Palm Beachu na Floridi že zbirali podporniki Donalda Trumpa, ki se vrača v Belo hišo, potem ko je bil predsednik v štiriletju 2017–2021, preden je izgubil volitve proti zdajšnjemu predsedniku Joeju Bidnu. Šele drugič v ZDA se predsednik vrača za ovalno mizo po štiriletni odsotnosti, prejšnjič se je to zgodilo ob koncu 19. stoletja (Grover Cleveland).

Da bo zmaga skoraj gotovo v Trumpovih rokah, je bilo mogoče napovedovati že okoli 5. ure zjutraj, ko so sporočili, da je Trump zmagal v prvi od t. i. nihajočih zveznih državah oziroma »swing states«, ki so ključne v predsedniškem boju v ZDA, saj se v njih republikanci in demokrati izmenjujejo v vodstvu. Trump je namreč zmagal v Severni Karolini, ki prinaša 16 elektorskih glasov. Severno Karolino je Trump že osvojil leta 2016 proti Hillary Clinton, pred štirimi leti pa je za eno odstotno točko slavil Joe Biden.

Rezultat volitev kaže tudi na številne napake politike, ki jo je v štirih letih vodil Joe Biden in je volivci očitno niso cenili, ter na zelo slabo strategijo demokratov, ki so zdajšnjemu predsedniku dovolili, da kandidira, prepozno pa so ga prepričali, naj umakne kandidaturo, ki jo je nato prevzela podpredsednica Kamala Harris. Slednja se je odrezala bistveno slabše kot Hillary Clinton leta 2016, ko je proti Trumpu izgubila, kljub temu da je osvojila absolutno večje število glasov, medtem ko naj bi Trump tudi po številu glasov premagal Kamalo Harris.

Po drugi strani je Trumpova kampanja, ki je po eni strani na gospodarskem področju napovedovala boj proti inflaciji, po drugi je imela nekatera precej ekstremna stališča, kot npr. glede vprašanja pravice do splava ter do migrantske politike, prepričala večino volivcev, saj je Trump dejansko povsod izboljšal svoj rezultat iz leta 2020, predvsem v zveznih državah, ki so tradicionalno republikanske.