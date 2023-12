Donava v Budimpešti prestopila bregove

Donava je v sredo zvečer v Budimpešti dosegla višino 693 centimetrov in prestopila bregove, od takrat pa nivo vode počasi upada, je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI sporočila agencija za upravljanje voda. Najvišji vodostaj Donave so sicer zabeležili leta 2013, ko je dosegel 891 centimetrov.

Če bi nivo Donave presegel sedem metrov, bi sicer morali sprožiti opozorilo pred nevarnostjo poplav, še navaja MTI. Tudi drugod na Madžarskem je Donava močno narasla, v kraju Mohach na jugu države naj bi do nedelje vodostaj presegel osem metrov.

Poleg tega bi lahko poplavila tudi reka Tisa - na več območjih med krajema Tokaj in Kisköre na severovzhodu Madžarske so oblasti izdale opozorilo pred poplavami.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo na možnost pogostejših poplav zaradi podnebnih sprememb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Z agencije za upravljanje voda pa so sporočili še, da je gladina Donave višino šestih metrov v decembru nazadnje presegla leta 1987, a takrat ni poplavila cest ob obali. Dodajajo, da spomladi ni mogoče izključiti možnosti ponovnih poplav.

Po večdnevnih padavinah so se sicer danes prebivalci Budimpešte v soncu sprehajali ob še vedno narasli reki in opazovali valove, ki so pljuskali po nabrežju pod stavbo parlamenta. »Spominjam se velikih poplav, a nikoli decembra. Decembra je Donava običajno zmrznila. Spomnim se časa, ko sem bil zelo mlad in ko so morali z dinamitom razbijati led okoli Verižnega mostu,» je dejal eden od mimoidočih.