Dopoldne največ dežja padlo v Julijskih predalpah, v prihodnjih urah plohe in nevihte

Z jugozahodnimi tokovi priteka zelo vlažen zrak, v FJK so se dopoldne pojavljale zmerne do močne padavine. Največ dežja je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Julijskih predalpah, kjer je denimo na Viškorški gori v zadnjih dvanajstih urah padlo nekaj manj kot 50 litrov dežja na kvadratni meter. Količine so bile v goratem svetu ob jugozahodnih tokovih večje kot v nižinah. Na Goriškem in na Tržaškem je v istem času povečini padlo od 15 do 20 litrov dežja na kvadratni meter.

V prihodnjih urah se bodo po začasnem premoru spet pojavljale padavine, vmes bodo plohe in nevihte. Med njimi bo lahko tudi kakšna močnejša z morebitnimi nalivi.

Padavine bodo ponoči oslabele in ponehale.

Jutri bo delno jasno do občasno spremenljivo oblačno. Več spremenljivosti bo v gorah, kjer bodo lahko še možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Zvečer se bo ozračje umirjalo.