Koroškemu Slovencu Bernardu Sadovniku nagrada za državljanski pogum

Avstrijska nevladna organizacija SOS Mitmensch bo nagrado za državljanski pogum letos podelila predsedniku Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernardu Sadovniku za dolgoletna prizadevanja za dialog med slovensko manjšino in večinskim prebivalstvom. Podelitev nagrade bo 13. maja v dunajski mestni hiši, je sporočila organizacija.

Bernard Sadovnik je župan Globasnice. Je tudi potomec družine, ki so jo nacisti tik pred koncem druge svetovne vojne ubili na Peršmanovi domačiji pri Železni Kapli.

Kot so v utemeljitvi za letošnjo nagrado zapisali pri organizaciji SOS Mitmensch, se Sadovnik vrsto let pogumno in zavzeto zavzema za dialog in spravo med avtohtono slovensko skupnostjo in večinsko družbo v Avstriji ter za uresničevanje pravic manjšin. Dodali so, da si je po policijski raciji na protifašističnem mladinskem taboru na Peršmanovi domačiji prizadeval za kritično obravnavo dogodka.

»Sadovnik že desetletja, tudi v napetih časih, neomajno kaže svojo držo in hrbtenico v svojem zavzemanju za dobro sobivanje ljudi na Koroškem. Najde jasne besede, ko gre za človekove pravice, demokracijo in pošteno sobivanje,« je poudarila direktorica organizacije Gerlinde Affenzeller.

Organizacija za človekove pravice bo nagrado letos podelila tudi režiserki Olgi Kosanović, avtorici dokumentarca o naporni poti do avstrijskega državljanstva.

SOS Mitmensch nagrado za civilni pogum podeljuje od leta 1999, njen namen pa je podpreti »pogumne posameznike in pobude«, še piše na spletni strani organizacije.