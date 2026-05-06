Sindikalisti od vodstva StarTecha pričakujejo večjo transparentnost

Sindikalni predstavniki so včeraj od vodstva StarTecha prejeli enaka zagotovila kot dan pred tem predstavniki državnih in vladnih institucij. Ob tem poudarjajo, da bodo podjetje držali za besedo in pričakujejo, da se napovedane obljube tudi dejansko uresničijo. Izvršni direktor Novica Mrdović - Vianello je ponovno potrdil izplačilo aprilskih obveznosti za okrog 320 delavcev do petka, 8. maja. Poleg tega je napovedal, da bodo majske plače izplačane pravočasno, zaposlenim pa naj bi pripadel tudi petodstotni dodatek.

Glede industrijskega načrta podjetja se sindikalna stran za zdaj ne želi opredeljevati. Kot poudarja Antonio Rodà iz sindikata Uilm, na mizi nimajo nobenih konkretnih informacij o tem, kdo bi lahko nadomestil izraelskega partnerja, povezanega s podjetjem NewPhotonics, ki je imel približno 50-odstotni delež v družbi, ter luksemburški finančni sklad Mountain X. Prvi naj bi se umaknil zaradi mehanizma »golden power«, ki italijanski državi omogoča nadzor nad strateškimi podjetji, kadar so v igri obramba, nacionalna varnost in pomembna infrastruktura. Za izraelsko stran naj bi bili pogoji preveč zavezujoči. Mountain X pa naj bi se umaknil, ker namerava svoje poslovanje osredotočiti na vojaško industrijo, ki pa ni del načrtov StarTecha.

Čeprav so sindikalisti poskušali izvedeti, kdo bi lahko bil novi finančni partner, niso dobili nobenih informacij. Mrdović - Vianello jim je pojasnil, da načrtov še ne more razkriti, saj je za prihodnji teden (14. maja) predviden nov krog pogovorov z državnimi in deželnimi predstavniki, se pa pogaja s kar petimi partnerji. Po besedah Rodaja izvršni direktor vztraja pri strategiji razvoja podjetja, ki jo je predstavil septembra lani. Ta naj bi bila usmerjena v širitev delovnih mest (do 420 zaposlenih), posodobitev podjetja z logistiko in stroji ter rast prihodkov s slabih 10 milijonov na 120 milijonov v letu 2026, ob povečanju baze strank z ene na 25. Ambiciozen načrt je predvideval okrog 80 milijonov naložb.

Napačna poslovna ocena

Na vprašanje, zakaj je umik strateških partnerjev na dan prišel šele, ko je postalo jasno, da podjetje nima zadostnih sredstev za izplačilo aprilskih plač, je sindikalist odgovoril, da izvršni direktor ni bil jasen. Zato so mu očitali način obveščanja zaposlenih in sindikalistov: v prihodnje pričakujejo večjo transparentnost in jasnejše informacije o prihodnosti podjetja.

Izvršni direktor Mrdović - Vianello je sicer že na ponedeljkovem sestanku s predstavniki deželne vlade in vlade v Rimu pojasnil, da je do zamude pri izplačilu plač prišlo zaradi napačne poslovne ocene. Kot je dejal, je pri investicijskih odločitvah dal prednost nakupu dragega stroja, ob predpostavki, da bo pravočasno prejel predvideno financiranje, kar se nato ni zgodilo.

Sindikati bodo z vsemi informacijami danes seznanili delavce na delavski skupščini. Od sestanka med vodstvom in državnimi in deželnimi predstavniki prihodnji teden pa si obetajo, da bodo takoj seznanjeni z njegovo vsebino in morebitnimi konkretnimi rešitvami.