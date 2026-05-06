Poslovil se je Pavel Čuk, lastnik smučišča Ski Bor Črni Vrh

V bolnišnici je včeraj umrl Pavel Čuk, lastnik smučišča Ski Bor Črni Vrh, eden najbolj neutrudnih turističnih delavcev na Idrijskem in širše ter prejemnik nagrade občine Idrija, poročajo Primorske novice.

S svojo umirjenostjo in delavnostjo je navdihoval ljudi. Ugaslo smučišče v Črnem Vrhu je skupaj s sodelavci v dobrih 20 letih razvil v majhno, a pomembno smučarsko središče za mlajše smučarje in zimsko veselje družin. Pred 15 leti je vzpostavil šolo smučanja.

Čeprav je bil dializni bolnik, je bil poln energije in je ves prosti čas skupaj z ekipo v zimski sezoni namenil skrbi za smučišče in ga pripravil za smuko tudi v letih, ko so zime skope s snegom, so zapisali v Primorskem valu.