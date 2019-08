Dopustu stran od doma se je lani odpovedala tretjina Evropejcev

Poletje za mnoge Evropejce predstavlja čas počitnic in potovanj. Ne glede na to pa si v EU leta 2018 kar 28,3 odstotka starejših od 16 let ni moglo privoščiti tedenskega dopusta stran od doma. Med 28 državami EU je bil delež prebivalcev, ki so lahko o počitnicah le sanjali, več kot 50-odstoten tudi na Hrvaškem. V Sloveniji je bil 21,8-odstoten.

Po podatkih, ki jih je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat, je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev brez tedenskega oddiha ostalo 58,9 odstotka Romunov, 51,3 odstotka Hrvatov, 51 odstotkov Grkov, 51 odstotkov Ciprčanov, peto mesto pa zaseda Italija, saj si 43,7 odstotka Italijanov ni moglo privoščiti dopusta.

Na drugi strani so tovrstne težave najmanj prebivalcev pestile na Švedskem (9,7 odstotka), Luksemburgu (10,9 odstotka), na Danskem (12,2 odstotka) in v Avstriji (12,4 odstotka).

Delež Evropejcev, starejših od 16 let, ki si lani niso mogli privoščiti dopusta, se je v zadnjih petih letih sicer močno zmanjšal: z 39,5 na 28,3 odstotka.