»Draghija ne bi mogel podpreti, ker predstavlja Evropo trgovcev in bankirjev«

V knjižni uspešnici Je tu kakšen odrasel? nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varufakisa je takratni predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi prikazan kot nekorekten sogovornik, ki je v dramatičnem letu 2015 zavrnil predlog grške vlade o prestrukturiranju dolga in izdelavi novega načrta naložb. Varufakis je julija 2015 skrušeno odstopil s položaja, naslednje leto pa je ustanovil vseevropsko gibanje DiEM25. Med njegovimi privrženci je tudi nekdanji goriški duhovnik in sedanji župan občine Aiello del Friuli Andrea Bellavite. Poklicali smo ga včeraj pozno zjutraj.

Kaj čuti Varufakisov privrženec, ko mandat za oblikovanje vlade dobi Mario Draghi?

Ravno pred desetimi minutami sem na svojem blogu objavil razmišljanje o tem. Lahko prosto zajemate od tam.

No, ampak povejte, če bi sedeli v italijanskem parlamentu, kako bi glasovali? Za njegovo vlado ali proti njej?

Ne bi glasoval za zaupnico, ampak moram povedati, da je predsednik države Mattarella ravnal pravilno. Samo to izbiro je imel, drugače bi moral razpisati predčasne volitve. Jaz sem nasprotoval oblikovanju tretje Contejeve vlade in sem si želel volitev, a Mattarellovo utemeljitev, zakaj so predčasne volitve sredi pandemije preveliko tveganje, razumem. Vsekakor, Draghija ne bi mogel podpreti. Predstavlja Evropo trgovcev in bankirjev. Jaz si pa Evropo domišljam kot kraj socialne pravičnosti, družbenega izhoda iz pandemije in radikalne spremembe sistema. Pred levico je zdaj prostrano obzorje.