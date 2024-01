Dramatične podnebne napovedi so se že uresničile

Lansko leto je bilo na svetovni ravni najtoplejše v zgodovini meritev. Med glavnimi razlogi je še vedno globalno segrevanje, pri čemer je od človekovega ukrepanja odvisno, koliko se bo temperatura pri nas in po svetu dvignila do konca 21. stoletja. »To je več kot statistika, je potrditev, da izgubljamo boj proti podnebnim spremembam,« je na današnji predstavitvi podnebnih in hidroloških značilnosti leta 2023 v Sloveniji in svetu priznal državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo RS Uroš Vajgli.

Na srečanju so zaposleni na Agenciji RS za okolje predstavili natančne analize lanskoletnega vremenskega in klimatskega dogajanja pri nas in širše. Študije pa ne napovedujejo več zaskrbljujočih prihodnjih scenarijev, pač pa nam kažejo tragedijo, ki se že dogaja. Kot je lani poleti dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, obdobje globalnega segrevanja je končano, nastopilo je obdobje globalnega vrenja.

Predvideva se, da bo več padavin pozimi, poleti pa jih bo verjetno manj. Z višanjem temperatur bo manj snežnih padavin, s povečanjem zimskih padavin v obliki dežja pa se bo povečala možnost za nastanek poplav v zimskem času.

Podobno kot njihovi slovenski kolegi so tudi italijanski meteorologi leto 2023 označili za leto ekstremov. Večina vremenskih pojavov je bila namreč nenavadnih: leto se je namreč začelo z nadpovprečno visoki temperaturami, marca pa je več mesecev trajajočo sušo prekinilo celo sneženje. April je bil nato hladen, maja pa so bile na vrsti katastrofalne poplave, ki so še najbolj prizadele deželo Emilija - Romanja. Poletje je bilo ekstremno vroče, do novembra so se vrstile številne vremenske ujme. Po kratkem obdobju izrazite ohladitve pa je bil december ponovno nadpovprečno topel.

