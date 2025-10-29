Družba Boscarol odkupila Cimosov industrijski kompleks v Senožečah

Družba Boscarol je od družbe Cimos d.d. avtomobilska industrija odkupila industrijski kompleks v Senožečah, ki ga namerava oddajati v najem, poročajo Primorske novice. Kot so pojasnili, je bil Cimosov kompleks zanje zanimiv kot strateška naložba, saj tamkajšnja lokacija ponuja odlično dostopnost do glavnih prometnih povezav, na širšem območju Krasa oziroma Južne Primorske pa primanjkuje večjih industrijskih nepremičnin.

»Lokacija v Senožečah ponuja odlično dostopnost do glavnih prometnih povezav, saj je manj kot uro oddaljena od pomembnih regionalnih centrov, kot so Ljubljana, Trst, Koper in Reka. To omogoča učinkovito mednarodno logistiko in distribucijo blaga v vse smeri oziroma do različnih trgov,« je v izjavi za medije še pojasnil Ivo Boscarol. Nakupna cena zaradi klavzule v pogodbi ne sme biti razkrita, je dodal.

Industrijski kompleks obsega zemljišče, ki meri več kot 30.000 kvadratnih metrov, in objekte skupne neto tlorisne površine 11.700 kvadratnih metrov. Del kompleksa je tudi veliko zunanje parkirišče.

Kompleks nameravajo oddajati v najem, pri čemer ocenjujejo, da so industrijski objekti primerni predvsem za večje kolektive, saj ima kompleks tudi pisarniške prostore in svojo kuhinjo z veliko jedilnico.

Industrijski objekti ponujajo številne možnosti različne uporabe, od proizvodnih obratov, lahko tudi različnih programov, saj je hal več oziroma jih je moč pregraditi, do skladišč. Ob tem še navajajao, da je objekt v dobrem stanju in je že na voljo za morebitne najemnike.