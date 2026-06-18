Dva tisoč delavcev za prihodnost Electroluxa

Okoli dva tisoč delavcev tovarne pralnih strojev Electrolux v Porcii je danes pod geslom »Electrolux ne ugasne« stavkalo na pobudo sindikatov Cgil, Cisl in Uil, ki so tudi priredili shod, ki je startal pred tovarno in se končal pred palačo prefekture v Pordenonu. Shod je bil organiziran za zaščito delovnih mest in proti morebitnemu krčenju osebja, ki ga je predvideval prvotni načrt multinacionalke, ki ima v lasti tudi pordenonski obrat, kateremu tudi preti pomembno krčenje števila zaposlenih, enega od obratov v Italiji, kjer proizvajajo belo tehniko, pa bi kratkomalo zaprli. Po ponedeljkovem srečanju na italijanskem ministrstvu za gospodarstvo in domačo proizvodnjo se je vodstvo multinacionalke odločilo, da za 50 dni zamrzne načrt racionalizacije, to pa sindikatov ni odvrnilo od namere, da vseeno priredijo manifestacijo, ki so se je v velikem številu udeležili tudi župani občin na Pordenonskem, deželni svetniki večine in opozicije ter državni in evropski parlamentarci. Iz vrst organizatorjev je prišla zahteva po dokončnem umiku načrta racionalizacije, ki po vsej Italiji predvideva odpust 1719 zaposlenih, saj zamrznitev ni dovolj. Potreben je resničen industrijski načrt z ohranitvijo proizvodnje ter vseh proizvodnih obratov in zaposlenih na državnem ozemlju. Sindikati že dalj časa zahtevajo tudi uvedbo stalnega omizja pri vladi, ki bi se ukvarjal s področjem proizvodnje bele tehnike. Gre namreč za vprašanje nacionalnega interesa, pri čemer je potreben tudi razmislek tako o nacionalni kot tudi evropski industrijski politiki, je bilo tudi slišati.