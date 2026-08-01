Pri Padričah spet močno gori, območje preletavajo trije helikopterji

Pri Padričah se je malo pred 20. uro spet krepil požar. Ogenj je zajel območje ob nekdanji pokrajinski cesti med Gropado in Bazovico. Območje preletavajo trije helikopterji. Na delu so gasilci, prostovoljci civilne zaščite, prostovoljni gasilci Breg, prostovoljni gasilci iz Trsta in gozdarski policisti. Civilna zaščita in gasilci so v parku Zadzakalom postavili operativno bazo. Gašenje se bo nadaljevalo tudi v nočnih urah.

Požar je trenutno oddaljen nekaj sto metrov od hiš in nekaj deset metrov od doma za starejše občane Ieralla. Piha šibak zahodni veter, ki trenutno ogenj oddaljuje od Padrič.