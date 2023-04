Dve državi, za delavce pa enaki problemi

Italija in Slovenija sta dve državi, v katerih pa se delavci soočajo z enakimi problemi, kot so inflacija, ki ogroža kupno moč posameznikov in družin, vprašanje zagotovitve kakovostnega javnega zdravstva za vse ter dostojnih plač in pokojnin. Posebej pod udarom pa so čezmejni delavci, ki prihajajo na delo v Italijo in katerim italijanska država odreka univerzalni enotni dodatek za vzdrževanje otrok, prav tako ni zakonodaje za zaščito dela na daljavo, tisti, ki so delali v Italiji, pa že dve leti ne prejemajo pokojnine zaradi nedelovanja italijanskega pokojninskega zavoda Inps. Na to so opozorili predstavniki Medregijskega sindikalnega sveta (MSS) Severovzhod Furlanija - Julijska krajina/Slovenija, ki so se danes dopoldne zbrali na območju nekdanjega mejnega prehoda Pesek na tradicionalnem srečanju pred delavskim praznikom 1. majem.

Zbrane sta nagovorila predsednik in podpredsednik MSS Roberto Treu in Peter Majcen, ob njiju pa so spregovorili še predstavniki sindikatov iz Italije in Slovenije Michele Berti (Uil), Luciano Bordin (Cisl), Damjan Volk (KS 90) in William Pezzetta (Cgil). Tako iz njihovih nastopov kot iz dokumenta, ki so ga pri MSS pripravili ob bližnjem 1. maju, izhajajo še nerešena vprašanja zlasti v zvezi s statusom čezmejnih delavcev (dnevno naj bi v Italijo prihajalo okoli 15.000 oseb, od tega tretjina iz Slovenije in dve tretjini iz Hrvaške), katerim Italija odreka enotni in univerzalni dodatek za otroke z obrazložitvijo, da nimajo stalnega prebivališča v Italiji. Zaradi tega je bila Evropski komisiji poslana prijava, na podlagi katere je bil proti Italiji sprožen postopek za ugotavljanje kršitev na tem področju, ki je še vedno v teku. Ob pomanjkanju zakonske zaščite za delo na daljavo ter blokadi pri izplačevanju pokojnin so tu še težave na področju davčne ureditve in ureditve trga dela med obema sosednjima območjema. Zato sindikati zahtevajo, da skupni odbor Slovenija-FJK obravnava in reši ta vprašanja, kot je bilo na primer to storjeno s Švico.

Poleg tega so se udeleženci izrekli za pobudo, ki bi pripeljala vsaj do premirja med Ukrajino in Rusijo, saj je inflacija posledica vojne in špekulacij. Evropska unija in njene države članice pa bi morale sprejeti evropski steber socialnih pravic, začenši z javnim zdravjem. Potrebne so tudi reforme davčnih politik, ki zagotavljajo resnično progresivnost, da se zagotovijo sredstva, potrebna za ohranjanje blaginje. Sindikati upajo tudi v intenzivnejše sodelovanje med Italijo in Slovenijo na področju varstva okolja, izobraževanja in trga dela ter gospodarskega povezovanja, prav tako upajo v korenito spremembo politike do priseljencev, da bi jih človeško in dostojanstveno obravnavali, ter v politiko sprejemanja in vključevanja.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.