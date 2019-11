Dve smrtni žrtvi pri Vrhniki

Ponoči okrog 1.30 se je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru pripetila huda prometna nesreča, v kateri sta izgubili življenje dve osebi. Voznik osebnega vozila je prehiteval tovorno vozilo, ko ga je začelo zanašati in je trčilo v odbojno ograjo. Ena oseba je bila na kraju mrtva, druga pa je umrla v ljubljanskem kliničnem centru. Pokojna sta bila dva sirska migranta. V vozilu 42-letnega državljana BiH je bilo sicer kar osem sirskih državljanov, poleg tega pa še ena mladoletna oseba. Dve osebi sta bili poškodovani. Primorska avtocesta je bila v smeri proti Kopru več ur zaprta. Policisti so na kraju odvzeli prostost 42-letnemu vozniku, državljanu Bosne in Hercegovine, trenutno pa še poteka zbiranje obvestil in ogled kraja glede vzroka in suma storitve kaznivega dejanja.