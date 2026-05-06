Easyjet iz Ljubljane tudi na letališče London Luton

Britanski letalski prevoznik Easyjet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Letalska povezava, za katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo trikrat tedensko, so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, kjer si obetajo močno poletno sezono. Ljubljansko letališče je sicer že povezano z Londonom in sicer s tamkajšnjim letališčem Gatwick.

Prvi let iz Ljubljane na letališče London Luton je predviden 26. oktobra, leti pa bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih. Cene enosmerne vozovnice znašajo od 40,99 evra dalje.

London Luton bo tako četrta Easyjetova destinacija iz Ljubljane, saj prevoznik zagotavlja lete tudi na letališče London Gatwick, v Manchester in škotski Edinburgh.

Letališče Ljubljana vstopa v eno najmočnejših poletnih sezon v zadnjih letih, saj bo v prihajajočih mesecih skupno 24 letalskih prevoznikov ponujalo 30 neposrednih povezav, kar potnikom omogoča široko izbiro destinacij. Poleg že vzpostavljene nove neposredne povezave z Edinburghom v začetku junija na Brniku pričakujejo še novo povezavo prevoznika Wizz Air v Podgorico v Črni gori.

Kot spodbudno v Fraportu Slovenija navajajo tudi napoved družbe Flydubai, da bo po začasni prekinitvi letov med Ljubljano in Dubajem zaradi vojne na Bližnjem vzhodu povezavo med mestoma znova vzpostavila 24. maja. Prav tako se junija v vozni red vračajo Lufthansini leti v München.