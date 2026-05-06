Konopljo je gojil v topli gredi na domu

Karabinjerji iz Naselja Sv. Sergija so aretirali 42-letnega Tržačana zarad posesti z namenom razpečevanja mamil. Ustavili so ga med rutinsko kontrolo na Cesti za Glinščico. Vedel se je sumljivo in je bil vznemirjen, zato so sklenili, da ga bodo preiskali. Ugotovili so, da ima pri sebi šest gramov marihuane. Preiskava se je nato nadaljevala na njegovem domu in zadobila povsem drugačne razsežnosti. Odkrili so namreč skoraj 400 gramov marihuane, ki je bila pripravljena v zavojčkih in toplo gredo, v kateri je bilo devet sadik konoplje. Ustvaril je idealne pogoje za gojenje konoplje z umetno svetlobo, prezračevalnimi sistemi, odbojnimi stenami in kontrolo vlage ter temperature. Preiskovalci so tudi ugotovili, da je konopljo gojil z hidroponskimi tehnikami, kar mu je omogočilo hitrejše in bolj konstantne pridelovalne cikle.

Karabinjerji so mamila, sadike in naprave za pridelovanje zasegli. Moškega so aretirali in ga odvedli v hišni pripor.