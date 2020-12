Edina slovenska banka na avstrijskem Koroškem v ruske roke

Pozivi politikov in gospodarstvenikov iz vrst slovenske manjšine ter tudi deželnih in celo zveznih politikov nazadnje niso zalegli. Kot v svoji včerajšnji izdaji poroča avstrijski dnevnik Kleine Zeitung, je edino slovensko bančno ustanovo na Koroškem, Posojilnico Bank v Celovcu s petimi podružnicami po celotnem dvojezičnem ozemlju južne Koroške, kupila britanska skupina Sova Group, za katero stoji 53-letni ruski oligarh Roman Avdejev. Slednji ima ciprski potni list Evropske unije. Glavni izvršni direktor (CEO) v novi banki naj bi postal Igor Strehl, 52-letni top-bančnik, rojen v Rusiji, ki je zasedal visoke pozicije pri evropskih bankah (Sberbank, Commerzbank) in je lastnik podjetja FAME na Dunaju, ki posluje z vrednostnimi papirji.

Posojilnico Bank je novemu investitorju prodala avstrijska banka Raiffeisen International, ki je leta 2013 rešila slovensko zadružniško banko pred likvidacijo. Raiffeisen je bil nazadnje tudi večinski lastnik še vedno močno zadolžene slovenske banke z bilančno vsoto okrog pol milijarde evrov.

Kot je aktualni predsednik nadzornega odbora Posojilnice Bank Gebhard Kawalierek v pogovoru za Kleine Zeitung potrdil, je banka prešla v nove roke za okoli 50 milijonov evrov, prodajo pa morajo potrditi še generalna skupščina slovenske banke, avstrijsko ministrstvo za finance in Evropska centralna banka.

