V pristanišču v Anconi so v minuli noči, malo po polnoči, odjeknile eksplozije in je nato izbruhnil obsežen požar. Ogenj je uničil skladišča in tovornjake, ni bilo pa poškodovanih. Nad Ancono se je vil gost dim, zato je županja Valeria Mancinelli preventivno odredila začasno zaprtje vseh šol, univerze, mestnih parkov in drugih javnih površin. Prebivalcem so oblasti priporočile, naj imajo zaprta okna in naj se ne zadržujejo na prostem.