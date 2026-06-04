Ekstremne vremenske razmere bodo pogostejše

Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Niño, ki s seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je včeraj sporočila Svetovna meteorološka organizacija (WMO).

El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Pojavlja se na dve do sedem let in traja približno devet mesecev do enega leta.

WMO v novih napovedih v svojem četrtletnem poročilu opozarja na »izrazit premik smeri vremenskega pojava El Nino«.

Večina napovednih modelov WMO nakazuje, da bo El Niño tokrat pojav »zmerne« stopnje, ki bi lahko narasel v »močno«. Tudi zmerna stopnja bo sicer po navedbah agencije prinesla več vremenskih in podnebnih skrajnosti.

WMO je pred tem že konec aprila opozorila na letošnji prihod El Niña, potem ko so se temperature morske površine v Pacifiku hitro povišale, kar je značilno za začetek tega vremenskega pojava.

Generalna sekretarka WMO Celeste Saulo je včeraj dejala, da se mora svet pripraviti na pojav El Niño, ki bi lahko »poslabšal sušo in močna deževja ter povečal tveganje za vročinske valove tako na kopnem kot nad oceanom«. »El Nino je pred vrati. Svet ga mora obravnavati kot nujno opozorilo glede podnebja, kar dejansko je. Pojav El Niño bo še dodatno podžgal ogenj pri segrevanju planeta. Posledice bodo še hujše, segle bodo še dlje in z uničujočo hitrostjo prečkale meje,» pa je v video sporočilu dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

Nazadnje je El Niño pomembno prispeval k rekordno vročima letoma 2023 in 2024. Po navedbah WMO sicer ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečale pogostnost ali intenzivnost El Niña. Lahko pa okrepijo posledice pojava, saj toplejša ocean in ozračje povečujeta količino energije in vlage, potrebnih za ekstremne vremenske pojave, kot so vročinski valovi in močna deževja.