Vedel je, da bo zadnji izpit, zato je ciljal na visok rezultat

V šoli odličnjak, v prostem času pa glasbenik v Godbenem društvu Nabrežina. Ivan Rebec iz Gabrovca je letos z najvišjo oceno in pohvalo zaključil šolanje na smeri Mehanika in mehatronika zavoda Jožefa Stefana v Trstu. V pogovoru nam je zaupal, da je ciljal na visok rezultat, saj ne namerava nadaljevati s študijem na univerzitetni ravni: »Vedel sem, da bo to zadnji izpit, ki ga bom kdaj opravil, zato sem se želel čim bolje odrezati.« Sicer pa ga odličen rezultat ni presenetil, saj so ga po njegovih besedah na ustnem izpitu vprašali zelo zahtevna vprašanja: »Želeli so preveriti, ali si zaslužim najvišjo oceno.« Ivan Rebec je zelo zadovoljen s stotico, ki mu pomeni veliko zadoščenje.

Njegova skrivnost za uspeh je v moči kolektiva: »S sošolci smo si delili učno gradivo in se tudi občasno skupaj učili.« Brez dragocenih zapiskov, ki si jih je priskrbel njegov sošolec na elektronski tablici, bi bil Ivan v časovni stiski. »Nekaterim v razredu so profesorji dovolili, da med poukom uporabljajo elektronsko tablico iPad, sicer pa izključno za šolske namene,« nam je pojasnil. To je olajšalo učenje za maturo, saj so bili njegovi ročno izdelani zapiski veliko bolj neurejeni. Ko mu kaj ni bilo jasno pri učenju, je Ivan iskal razlago na spletni strani YouTube. Sicer pa se je na maturo pripravljal približno dvajset dni: »Za učenje ni ostalo veliko časa, ker smo imeli skoraj do konca pouka preizkuse znanja in teste.« Za ponavljanje snovi pred zaključnim izpitom torej ni ostalo veliko dni, kljub temu pa je Ivan dosegel najvišji rezultat.