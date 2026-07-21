Za soinvestiranje v obnovo Kanina Občina Bovec prejela eno ponudbo

Občina Bovec je na razpisu za soinvestitorja v obnovo gorskega centra Kanin prejela eno ponudbo. Oddal jo je konzorcij Promotor, katerega del je tudi južnotirolski izdelovalec žičniške tehnologije Leitner. Za natančnejši pregled ponudbe in spremljajoče dokumentacije si bodo na občini vzeli čas do srede.

Občina Bovec je razpis objavila 15. junija, odpiranje ponudb pa je potekalo včeraj. Potencialni vlagatelji se sicer bovškemu občinskemu svetu nezavezujoče predstavljajo že od leta 2024.

Julija predlani je tako svoj načrt za oživitev Kanina med prvimi predstavil prav konzorcij Promotor, katerega del je tudi Leitner. Ta konzorcij je zdaj na uradnem razpisu tudi edini oddal ponudbo.

Kot del konzorcija sta se tedaj omenjala tudi dva bovška hotelirja (Soča Rafting in Foris) ter podjetja Riko, Projekt NG in francoska svetovalna družba, specializirana za razvoj gorskih destinacij, Stem International.

Po prvem pregledu se zdi ponudba popolna, je za STA dejal predsednik razpisne komisije Danijel Krivec iz vrst SDS, si pa bodo za natančnejši pregled dokumentacije vzeli čas do srede.

Po Krivčevih besedah bodo, če bodo z dokumentacijo zadovoljni, pristopili k oblikovanju pogodbe oziroma k pogajanjem. Pogodbo mora pred podpisom potrditi tudi občinski svet, nato pa sledi tudi načrtovanje finančne konstrukcije, je še pojasnil.

Sebastijan Furlani, ki je julija 2024 bovškemu občinskemu svetu v imenu konzorcija predstavljal predlog projekta za oživitev smučišča, je za STA medtem zatrdil le, da so ponudbo v konzorciju oddali, več pa v tem trenutku ni želel komentirati.

Med zainteresiranimi vlagatelji se je sicer lani omenjala tudi družba CDC iz Bocna, za katero naj bi stal ruski, švicarski in italijanski kapital.

Bistveni del projekta obnove Kanina je gradnja nove krožne kabinske žičnice med Bovcem in tem edinim visokogorskim središčem v Sloveniji. Pripravljenost na sofinanciranje naložbe v vrednosti do 30 milijonov evrov s ciljem ponovne vzpostavitve obratovanja že več kot dve leti in pol zaprtega smučišča je lani s pismom o nameri izrazila tudi država.

Eden od pogojev za izvedbo investicije je pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in njegov prenos na državo. Vlada je junija rok občini za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za novo žičniško povezavo podaljšala za šest mesecev do 12. decembra.