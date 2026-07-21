Prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila bo veljala od 5. do 20. ure

S prihodnjim mesecem bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem bo namesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa.

Podaljšana časovna prepoved prehitevanja na štajerski in primorski avtocesti ter na vipavski hitri cesti bo začela veljati s 1. avgustom. Na Darsu bodo pred začetkom veljavnosti ukrepa na vseh zadevnih odsekih namestili nove dopolnilne table, ki bodo označevale podaljšan čas prepovedi prehitevanja.

Kot so v sporočilu za javnost navedli v državnem upravljavcu avtocest in hitrih cest, bo zaradi obsega omrežja in števila lokacij namestitev tabel potekala postopoma.

Namen daljšega obdobja prepovedi je zmanjšati motnje v prometnem toku, prispevati k bolj homogeni vožnji ter izboljšati pretočnost predvsem v času jutranjih in popoldanskih prometnih konic ter v obdobjih povečanih prometnih obremenitev, so pojasnili.