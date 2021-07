Energetsko dovoljenje za Krško 2

Slovensko ministrstvo za infrastrukturo je družbi Gen energija izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke v Krškem. Po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca še ne gre za dokončno odločitev o tej investiciji, pač pa za prvi korak, da se postopki lahko začnejo.

»Z energetskim dovoljenjem odpiramo najširšo možno javno razpravo, ne le na strokovni ravni, pač pa tudi med državljani,« je danes dejal Vrtovec, ki pričakuje, da se bo med razpravo pokazalo, »ali se strinjamo in stremimo k istim ciljem - torej k čisti in varni energetski prihodnosti Slovenije«.Gradnji drugega bloka nuklearke nasprotuje več italijanskih politikov in organizacij, v prejšnjih dneh je tema odmevala na ravni deželne vlade in deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine.

Glede pogovorov s sosednjimi državami je Vrtovec povedal, da je s kolegi že govoril in da so njihova stališča znana, se bodo pa pogovori še nadaljevali. »Ampak vsaka država zagotavlja svoj energetski miks,« je dejal. Stališče Evropske komisije glede jedrske energije je sicer jasno, je dodal, ob opuščanju premoga pa si ne predstavlja, da bi bila Slovenija ob potencialu vetrne, sončne in vodne energije lahko brez jedrske energije energetsko neodvisna.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku