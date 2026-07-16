Etno Histeria v spomin na Saro

Saro Hamed Elkarnavi je umorila izraelska vojska. Desetletna članica otroškega pevskega zbora Ahazeej, kar v slovenskem prevodu pomeni zbirka pesmi oziroma ljudskih melodij, bi morala lani iz Gaze na daljavo nastopiti z orkestrom Etno Histeria World Orchestra. Le nekaj dni pred nastopom pa je raketa zadela njeno hišo, kjer je prebivala z družino. Spomin na Saro še živi, tudi v glasbi in umetnosti. Deklici se bodo v prihodnjo soboto zvečer (datum so zamaknili zaradi napovedanega slabega vremena) poklonili v Ljubljani, Rekvijem za Saro je naslov dogodka na reki Ljubljanici, ki si ga je zamislil kolektiv Float 2 Gaza. Namen njegovih članov ni samo izražanje solidarnosti s palestinskim narodom, temveč spodbujanje umetnikov, da se vključijo v globalno mrežo sodelovanja s plesalci, glasbeniki, pevci, vzgojitelji, novinarji, zbori, skupnostmi in posamezniki iz Palestine. Član kolektiva in novinar Erik Valenčič je na primer obiskal begunce iz Gaze v soseski Elhajala v Kairu, fotoreporter Matic Zorman pa jim je dostavil pošiljko podarjenih fotoaparatov in jih učil rokovanja z njimi.

Potujoči spektakel na Ljubljanici se bo pričel ob 19. uri pri Mesarskem mostu. Na plavajočih odrih bo nastopil 80-članski orkester Etno Histeria World Ochestra, ki ga sestavljajo vrhunski glasbeni interpreti iz več kot 22 držav.

Okoli 20.30 bo plavajoči oder priplul do Trnovskega pristana. Tu bosta na Glasbeno-vizualnem performativnem spektaklu 9 svetov nastopila tudi palestinska umetnika. Ayman Al Husri bo v živem prenosu iz Gaze slikal, Youssuf Al Hindi pa bo nastopil z lutkarjem Alexom Bartijem.

Orkester Etno Histeria, ki že več dni vadi v istrski vasici Truške, bo svojo turnejo po Sloveniji sicer začel že danes v Kopru, glasbeniki bodo ob 21. uri nastopili v Taverni. Skupina mladih umetnikov vsako leto v zgolj petih dneh vaj ustvari dvourni glasbeni program. Učenje poteka horizontalno, glasbeniki eden drugega učijo svojih tradicionalnih melodij in napevov.

Program koncertov orkestra, spored nastopov na festivalu ter vstopnice najdete na spletni strani www.floatingcastle.si.