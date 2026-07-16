Restriktivne varnostne ukrepe bi razširili še na mladoletnike

Kljub torkovemu burnemu dogajanju v poslanski zbornici, kjer je bil amandma Bratov Italije, s katerim so predlagali uvedbo možnosti preferenčnega glasu - sicer izjemno omejenega -, na tajnem glasovanju zavrnjen, se je takrat italijanska vlada sestala v Palači Chigi in na le dvajsetminutni seji med drugim prižgala zeleno luč novemu predlogu zakona o varnosti. Sprejemanje restriktivnih varnostnih ukrepov, ki so po oceni mnogih strokovnjakov v marsikaterem vidiku vprašljive učinkovitosti, hkrati pa zgovorno pričajo o tem, kako si najbolj desna vlada v italijanski povojni zgodovini predstavlja upravljanje javne varnosti, je že od začetka mandata zvezda severnica vlade Giorgie Meloni, zato poteza ne preseneča.

Novi predlog zakona o varnosti nekako nadgrajuje februarskega, s katerim je vlada, v kateri je za notranje zadeve pristojen Matteo Piantedosi, že predvidela več ukrepov, s katerimi naj bi »zaščitila javni red«. Med temi je tudi preventivno pridržanje posameznikov v primerih suma domnevne nevarnosti, v povezavi s katerim je bilo že takrat slišati problematiziranje diskrecijske narave ukrepa, ki močno posega v osebno svobodo posameznika, zaradi česar so kasneje dodali, da mora pridržanje odobriti sodnik, medtem ko je v prvotni različici o tem odločala kar policija, po lastni uvidevnosti.

Možnost preventivnega pridržanja bi zdaj razširili še na mladoletnike - pa tudi nasploh je predlog zakona precej osredotočen na t. i. »tolpe mladoletnikov«. Kot je po seji vlade pojasnil Piantedosi, bo tak ukrep lahko uporabljen, »ko obstaja utemeljen sum, da bi posamezniki s svojimi dejanji lahko ogrozili javno varnost«. Omenjeni preventivni ukrep, ki bi ga lahko izvedli tudi lokalni policisti, bo mogoče uresničevati na območjih nočnega življenja ali na javnih krajih, kjer se zadržuje večje število ljudi, je dejal minister. Povod za preventivno dvanajsturno pridržanje mladoletnikov bo denimo posedovanje orožja ali predmetov, ki jih je mogoče uporabiti za povzročitev škode, čelad ali drugih pripomočkov za zakrivanje obraza ali pa predhodna prijava zaradi posedovanja mamil.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.