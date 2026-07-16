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Politika

Poslanska zbornica potrdila predlog volilnega zakona

O njem mora glasovati še parlament

Spletno uredništvo |
Rim |
16. jul. 2026 | 15:34
    Poslanska zbornica potrdila predlog volilnega zakona
    Poslanska zbornica (ANSA)
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Italijanska poslanska zbornica je danes potrdila predlog volilnega zakona, ki ga je predlagala vladajoča koalicija premierke Giorgie Meloni, opozicija pa ga vidi kot spornega. Predlog, o katerem mora glasovati še italijanski senat, predvideva spremembo volilnega sistema v izključno proporcionalnega.

Spodnji dom parlamenta je z 217 glasovi za, 152 proti in dvema vzdržanima potrdil predlog novega volilnega zakona, ki predvideva korenito spremembo italijanskega volilnega sistema.

Po obstoječi zakonodaji volivci v Italiji večino predstavnikov v parlamentu izvolijo po proporcionalnem volilnem sistemu, približno ena tretjina pa jih je v volilnih okrajih izvoljena po večinskem volilnem sistemu.

Predlog novega volilnega zakona medtem predvideva izključno proporcionalni volilni sistem, v katerem bi koalicija strank, ki bi osvojila najmanj 42 odstotkov glasov, v obeh domovih parlamenta prejela dodatne sedeže in si tako zagotovila večino. Koalicija strank, ki bi presegla ta prag, bi v 400-članski poslanski zbornici prejela 70, v 200-članskem senatu pa 35 dodatnih sedežev.

Če nobena stranka ali koalicija ne bi dosegla 42-odstotnega praga ali če bi glasovi za spodnji in zgodnji dom parlamenta dali različne rezultate, bi za razdelitev mest uporabili izključno proporcionalni sistem.

Zagovorniki spremembo volilnega sistema utemeljujejo z argumentom, da ta zagotavlja stabilno vladajočo večino že od samih volitev, poročajo tuje agencije.

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