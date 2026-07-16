Poslanska zbornica potrdila predlog volilnega zakona

Italijanska poslanska zbornica je danes potrdila predlog volilnega zakona, ki ga je predlagala vladajoča koalicija premierke Giorgie Meloni, opozicija pa ga vidi kot spornega. Predlog, o katerem mora glasovati še italijanski senat, predvideva spremembo volilnega sistema v izključno proporcionalnega.

Spodnji dom parlamenta je z 217 glasovi za, 152 proti in dvema vzdržanima potrdil predlog novega volilnega zakona, ki predvideva korenito spremembo italijanskega volilnega sistema.

Po obstoječi zakonodaji volivci v Italiji večino predstavnikov v parlamentu izvolijo po proporcionalnem volilnem sistemu, približno ena tretjina pa jih je v volilnih okrajih izvoljena po večinskem volilnem sistemu.

Predlog novega volilnega zakona medtem predvideva izključno proporcionalni volilni sistem, v katerem bi koalicija strank, ki bi osvojila najmanj 42 odstotkov glasov, v obeh domovih parlamenta prejela dodatne sedeže in si tako zagotovila večino. Koalicija strank, ki bi presegla ta prag, bi v 400-članski poslanski zbornici prejela 70, v 200-članskem senatu pa 35 dodatnih sedežev.

Če nobena stranka ali koalicija ne bi dosegla 42-odstotnega praga ali če bi glasovi za spodnji in zgodnji dom parlamenta dali različne rezultate, bi za razdelitev mest uporabili izključno proporcionalni sistem.

Zagovorniki spremembo volilnega sistema utemeljujejo z argumentom, da ta zagotavlja stabilno vladajočo večino že od samih volitev, poročajo tuje agencije.