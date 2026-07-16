Od danes obvezno zavarovanje e-skirojev

Od danes je v Italiji obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo, povzročeno tretjim osebam med vožnjo, in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.

Italijanski mediji so v zadnjih dneh poudarjali, da gre za še en predpis, ki ga ljudje ne bodo upoštevali, zlasti zaradi nezadostnih kontrol na cestah. Obvezno zavarovanje e-skirojev zadeva več kot 800 tisoč vozil. Te bi morali njihovih lastniki registrirati že maja, vendar je urad za promet doslej izdal identifikacijsko številko zgolj za dobro petino vseh vozil. Registracija je pogoj za sklenitev zavarovanja, zato trenutno brez nje ostaja večina e-skirojev.

Do nezadostnih kontrol na italijanskih cestah je kritičen tudi predsednik združenja za varstvo potrošnikov Assoutenti Gabriele Melluso, ki je izpostavil, da uporabniki že zdaj kršijo številne cestnoprometne predpise, denimo z vožnjo brez čelade, e-skiroji pa pogosto švigajo po ulicah precej hitreje od dovoljenih 20 kilometrov na uro.