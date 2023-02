Evropska komisija prepovedala uporabo TikToka svojim uslužbencem

Pristojni direktorat Evropske komisije je danes uslužbence te institucije pozval, naj s svojih službenih in osebnih naprav odstranijo aplikacijo TikTok. Komisija se je za to odločila zaradi pomislekov glede varnosti podatkov.

Kot je poročal portal Euractiv, je bila zahteva za odstranitev aplikacije TikTok, ki je v kitajski lasti, danes zjutraj poslana uradnikom komisije po elektronski pošti.

»Za zaščito podatkov in povečanje njene kibernetske varnosti se je pristojni operativni organ znotraj komisije odločil začasno ukiniti aplikacijo TikTok na poslovnih in osebnih napravah, vključenih v mobilne storitve komisije,« vsebino sporočila povzema Euractiv.

Uslužbence so pozvali, naj to storijo čim prej oz. najkasneje do 15. marca. Tistim, ki tega ne bodo naredili, bodo onemogočili uporabo službene e-pošte in aplikacije Skype.

TikTok je novembra lani priznal, da je na sedežu podjetja mogoče dostopati do osebnih podatkov uporabnikov po vsem svetu. Priznanje je sledilo razkritju ameriške revije Forbes, da naj bi se aplikacija uporabljala za vohunjenje za novinarji.