Evropska poslanca Prebilič in Nemec v Kopru z mladimi o prihodnosti morja

Evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Matjaž Nemec (S&D/SD) sta se v Kopru udeležila dialoga z mladimi na temo morja in njegove prihodnosti. Kot sta pojasnila ob robu dogodka, so politiki v Evropskem parlamentu še vedno razdeljeni na dve strani zavedanja o ekološki in okoljski problematiki. Takšno delitev Prebilič opaža tudi v Sloveniji.

Kot je za medije povedal Prebilič, se znotraj Evropske unije in Evropskega parlamenta še vedno močno prepletata dva interesa. Prvi je gospodarski, ki morje vidi predvsem kot gospodarsko panogo, kar vodi v prekomerno obremenjevanje, v drugega pa sodi tisti, ki morje dojema kot najpomembnejši del ekosistema, ki blaži podnebne in druge spremembe.

Poudaril je, da sam sodi v politično skupino, ki poudarja okoljski vidik, a meni, da tudi znotraj Evropske unije ta glas še vedno ni dovolj slišan. »Dokler ga ne bomo slišali, se nam bodo dogajale težave, s katerimi se že srečujemo. Tako hkrati samo pospešujemo podnebne spremembe in njihove posledice,« je opozoril.

Prebilič je dodal, da razdeljenost na dva tabora opaža tudi v Sloveniji, in sicer na t.i. progresivni levi in regresivni desni tabor. Ob tem je dodal, da se tudi sam zaveda, da je gospodarski razvoj pomemben in potreben, saj ustvarja prihodke in posledično blagostanje družbe. »A kljub temu ne moremo sprejeti teorije, da lahko izbiramo le med eno ali drugo možnostjo. To je vsiljena paradigma,» je dodal.

Ta konec tedna bo na Primorskem več dogodkov izpeljal tudi Greenpeace Slovenija, ki bo ob tem opozarjal na nevarnost globokomorskega rudarjenja. Prebilič je ob tem za STA ocenil, da te dejavnosti ne potrebujemo, saj še vedno obstajajo načini, ki so bolj nadzorovani in okolju prijaznejši. Ob tem je izpostavil še, da se zdi, da se nihče ne sprašuje o možnih posledicah takšnega početja in kako bi se z njimi soočili, kar je označil kot nevarno.

Nemec je za STA dejal, da politična družina, v katero sodi, že dlje časa opozarja na globokomorsko rudarjenje. Dodal je, da tudi sam opaža velik angažma slovenske veje Greenpeace in da meni, da je dodatno osveščanje javnosti potrebno. »Takšno rudarjenje lahko predstavlja velik izziv za prihodnje rodove, še posebej ob pojavu populizmov, ki so najglasnejši iz ZDA, ki napovedujejo nova vrtanja,« je dejal. Dodal je, da to pod velik vprašaj postavlja vsa prizadevanja, ki so bila storjena od sprejetja Pariškega sporazuma.

Prebilič in Nemec sta v nadaljevanju dne na Srednji tehniški šoli Koper skupaj z direktorjem Uprave za pomorstvo Jadranom Klincem in naravovarstvenikom Robertom Turkom spregovorila o morju in njegovi prihodnosti ter kakšne so meje med tehnologijo in naravo. Prebilič je še ocenil, da so takšni pogovori investicija v prihodnost, saj je treba predvsem mlajše generacije opolnomočiti z znanjem, da je okolje življenjski prostor in ne zgolj prostor, ki ga moramo izkoristiti.

Naravovarstvenik Robert Turk je dodal še svoje mnenje, da o morju razmišljamo premalo, sploh ker se pritiski nanj vsak dan povečujejo. »Prej kot slej bo treba razmišljati o kakšni meji,« je dejal.

Ob tem je izpostavil, da ignoriranje težav ni dobro. »Kar delamo morju, delamo sebi,« je opozoril in dejal, da ima morje to napako, da daje vtis, da je vedno tam in da je vedno enako, a da temu ni tako.