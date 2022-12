»Fašizem ni zatiral samo Judov«

Na današnji dan pred 75. leti je predsednik republike Enrico De Nicola razglasil novo italijansko ustavo, ki je bila isti dan objavljena v Uradnem listu, v veljavo pa je stopila prvega januarja 1948. Ustavo je sprejela ustavodajna skupščina, ki ji je predsedoval komunist Umberto Terracini, glavna obravnava posameznih členov pa je potekala v delovnem odboru (75 članov in članic), ki ga je vodil krščanski demokrat Meuccio Ruini.

Ustava je bil odgovor demokratične republike Italije na dvajsetletno mračnjaško obdobje fašizma. V današnji izdaji dnevnika La Repubblica predsednica Združenja italijanskih judovskih skupnosti Noemi Di Segni pozdravlja obsodbo rasnih zakonov iz leta 1938 (Benito Mussolini jih je napovedal na osrednjem tržaškem trgu), te dobrodošle obsodbe pa »ne morejo in ne smejo biti selektivne«, temveč morajo zaobjeti celotno obdobje fašizma, torej od prvega dne, ko je Mussolini prevzel oblast.

Di Segni pričakuje od pristojnih državnih in vladnih oblasti celovito obsodbo fašizma, ne samo do njegovega formalnega padca 25. julija 1943, ampak vse do Salojske kolaboracionistične republike. »Fašizem ni samo uničil italijansko židovsko skupnost, temveč ves italijanski narod, vse do nacifašističnimh pokolov, ki so mnogi žal še danes prekriti in zakriti z državno tajnostjo,« piše predsednica Združenja judovskih skupnosti. Zapis je objavila prav na dan, ko se marsikdo na italijanski desnici »hvaležno spominja« 75-letnice ustanovitve neofašistične stranke MSI.